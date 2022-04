52 पैसे से 350 रुपये पर पहुंचा यह स्टॉक, दिया 50000% से ज्यादा रिटर्न

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने पिछले कुछ साल में 50000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 52 पैसे से बढ़कर करीब 350 रुपये पर पहुंच गए हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Tue, 19 Apr 2022 05:39 PM

