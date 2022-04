TRAI ने 5G स्पेक्ट्रम के बेस प्राइस में 35% कटौती का दिया सुझाव, नीलामी पर सिफारिशें जारीं

चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए प्राइवेट टेलीकाॅम कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम देना है। इससे इंटरनेट एवं अपलोडिंग की गति काफी तेज हो जाने की उम्मीद है।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 09:30 PM

इस खबर को सुनें