स्टॉक मार्केट हॉलिडे: BSE और NSE में अगले 4 दिन बंद रहेगी ट्रेडिंग

BSE और NSE में 14 से 17 अप्रैल ट्रेडिंग बंद रहेगी। इन 4 दिनों में इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बारोइंग स्कीम, करेंसी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं होगी।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Wed, 13 Apr 2022 09:33 PM

