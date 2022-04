पेटीएम, जोमैटो समेत इन कंपनियों के शेयरों पर टॉप म्यूचुअल फंड्स ने लगाया बड़ा दांव

SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया और UTI ने इस साल मार्च में पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस के शेयरों को खरीदा है। कंपनी के शेयर 520 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Fri, 15 Apr 2022 05:30 PM

इस खबर को सुनें