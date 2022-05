Titan को मार्च तिमाही में ₹491 करोड़ का नुकसान, राकेश झुनझुनवाला ने भी घटाई हिस्सेदारी, अब क्या करें निवेशक?

ज्वैलरी कंपनी टाइटन (Titan) ने मार्च 2022 तिमाही के लिए नतीजें जारी कर दिए हैं। मार्च समाप्त तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा घटा है और यह सालाना आधार पर 7.18 प्रतिशत घटकर 491 करोड़ रुपये रहा।

