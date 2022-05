2900 रुपये तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, बिग बुल के पास हैं 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर

मुनाफे में गिरावट के बाद भी ब्रोकरेज हाउस टाइटन के शेयरों पर बुलिश हैं। टाइटन के शेयरों के लिए 2900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। टाइटन में दिग्गज इनवेस्टर राकेश झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है

