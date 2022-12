नए साल में मालामाल कर सकता है यह शेयर, सरकार नीतियों का मिलेगा फायदा, 825 रुपये है टार्गेट प्राइस

ऐप पर पढ़ें

Stocks to Buy in New Year 2023:अगर आप नए साल 2023 में शेयर बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप PSP Projects के शेयर पर दांव लगा सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने PSP Projects के शेयर पर खरीदारी की राय है। यह शेयर एक से 3 महीने में 20 फीसद तक का रिटर्न दे सकता है।

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक PSP Projects का ऑर्डरबुक अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। यह लगभग 5100 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें कंपनी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, इंस्टिट्युशनल, सरकारी इंफ्रा, प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

केंद्र सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होने के कारण PSP Projects जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा और इसके साथ ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सुधार और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में उभरते मौकों से भी कंपनी को फायदा मिलेगा।

ब्रोकरेज हाउस की मानें तो PSP Projects के शेयर मौजूदा स्तरों से भी उछाल भरने को तैयार हैं। शेयर पर 616 रुपये स्टॉप लॉस के साथ 825 रुपये का टारगेट है, जो शेयर 1 से 3 महीने में टच कर सकता है। निवेशकों को शॉर्ट टर्म में करीब 20 फीसदी का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है।

बुधवार को यह शेयर गिरावट के साथ 689.90 रुपये पर बंद हुआ था। बीते 5 दिन में 2.50 पर्सेंट चढ़ा है। वहीं, पिछले एक महीने में करीब 8 फीसद की उछाल दर्ज की गई है। जबकि, 6 महीने में इसने करीब 25% दिया है। इस साल अब तक यह स्टॉक 39 फीसद से अधिक उछला है। पिछले एक साल में इसने करीब 42 फीसद का रिटर्न दिया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)