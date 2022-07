एक साल में बदली निवेशकों की किस्मत, इस स्टॉक ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न 

कोविड-19 की वजह से पिछले दो साल शेयर बाजार (Share Market Updates) के निवेशकों के लिए काफी निराशाजनक रहा है। जैसे लगा कि अब स्थितियों में सुधार होगा उसी वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध ने निवेशकों को फिर जोरदार झटका दिया। लेकिन इसके बावूजद कुछ कंपनियों के स्टाॅक (Stock Market) ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान शानदार रिटर्न दिया है। इसी लिस्ट में ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रोलेक्स रिंग्स (Rolex Rings Share Price) के शेयर भी शामिल हैं। पिछले लगभग एक साल के दौरान इस शेयर निवेशकों दोगुना रिटर्न दिया है।

मौजूदा समय में रोलेक्स रिंग्स के शेयर IPO प्राइस 900 रुपये से 91% अधिक उछाल के साथ 1721 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले सप्ताह यह स्टाॅक अपने आल टाइम हाई 1879.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। बाजार की कमजोर स्थिति के बावजूद 2022 में इस स्टाॅक ने इस साल 60% का रिटर्न दिया है। बता दें, इस कंपनी का मार्केट कैप 4686 करोड़ रुपये का है।

पिछले 6 महीने में कैसा है प्रदर्शन

बीते 6 महीने की बात करें तो इस दौरान शेयर के भाव में 32.43%: का इजाफा हुआ है। कंपनी के स्टाॅक की कीमत 1318 रुपये से बढ़कर 1748.55 रुपये के लेवल पर चला गया। आज हालांकि इस स्टाॅक की कीमतों में 0.13%:की उछाल आई है।

स्माॅल कैप स्टाॅक एक रिस्क ओरिएंटेड इंवेस्टमेंट है। ऐसे में जिन निवेशकों को कम रिस्क लेना पसंद है। एक्सपर्ट के अनुसार उन्हें इस तरह के स्टाॅक में निवेश करने से बचना चाहिए। यह एक गुजरात बेस्ट कंपनी है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कंपनी 9 अगस्त 2021 को 1249 रुपये पर लिस्ट हुई थी। कंपनी का प्राइस बैंड 900 रुपयं थे।

स्टोरी क्रेडिट: लाइव मिंट

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)