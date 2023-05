Dividend Stocks: ये 3 कंपनियां देंगी डिविडेंड का तोहफा, रिकॉर्ड डेट आज, डीटेल्स 

ऐप पर पढ़ें

Dividend Stocks: शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को 3 कंपनियां एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। ये 3 कंपनियां 360 ONE WAM Ltd, IRB InvIT Fund और Aptus Value Housing Finance India Ltd है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी निवेशकों को कितने रुपये का डिविडेंड देने जा रही है।

1- 360 ONE WAM Ltd डिविडेंड अमाउंट

गुरुवार को कंपनी के शेयर 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 405.90 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। बता दें, कंपनी ने 4 मई को एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए 12 मई 2023 की तारीख रिकॉर्ड डेट घोषित की गई थी।

2- IRB InvIT Fund डिविडेंड अमाउंट

शेयर बाजार को कंपनी ने बताया है कि हर एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए 12 मई की तारीख रिकॉर्ड डेट तय हुई थी। बता दें, गुरुवार को कंपनी के शेयरों का भाव 2.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 71.44 रुपये के लेवल पर पहुंचकर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी ने पोजीशल निवेशकों को 1.56 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

3- Aptus Value Housing Finance India Ltd डिविडेंड अमाउंट

कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाना है। आज जिस किसी का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उसे इस डिविडेंड का लाभा मिलेगा। शेयर बाजार में गुरुवार को कंपनी के एक शेयर की कीमत 0.12 प्रतिशत की उछाल के बाद 259.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बीते एक महीने में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को 3 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न मिल चुका है।