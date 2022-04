इस कंपनी को मिला 522 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऑर्डर, खबर सुन शेयरों को खरीदने की मची होड़

पुणे की इस कंपनी के शेयरों में आज जमकर खरीदारी हुई है। कंपनी के शेयर आज 14.33 पर्सेंट की तेजी के साथ 2,282.55 रुपये पर बंद हुए। इस शेयर ने मैक्सिमम 7,000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 06:09 PM

इस खबर को सुनें