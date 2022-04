एलन मस्क ने 41 अरब डाॅलर लगाई ट्विटर की कीमत, कंपनी को खरीदने का दिया ऑफर; जानें क्या है प्लान

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को 41 अरब डाॅलर में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। मस्क इस हिसाब प्रति शेयर 54.20 डाॅलर दे रहे हैं। उनके अनुसार ट्विटर को एक निजी कंपनी में बदलने की जरूरत है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 14 Apr 2022 05:14 PM

