52-वीक लो पर ये टॉप आईटी शेयर, अभी पैसे लगाने का शानदार मौका, होगा बंपर फायदा, एक्सपर्ट बुलिश

Top IT stock to buy: अगर आप शेयर बाजार में टॉप इंडियन आईटी कंपनियों के शेयरों (IT stocks) में दांव लगाने का सोच रहे हैं तो अभी आपको सस्ता पड़ेगा। दरअसल, मौजूदा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच टॉप इंडियन आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys) और विप्रो (Wipro) के शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। टीसीएस और इंफोसिस के शेयर अपने-अपने 52-वीक लो के करीब कारोबार कर रहे हैं। 2022 में अब तक TCS के शेयर लगभग 18% नीचे हैं जबकि इसी अवधि के दौरान Infosys के 25% से अधिक गिरे हैं। वहीं, विप्रो के शेयर इस साल अब तक 42.08% गिर चुके हैं। विप्रो के शेयर का 52 वीक लो 402.10 रुपये है। इस शेयर की कीमत वर्तमान में 415.80 रुपये है।

मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग

घरेलू ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल आईटी शेयरों पर बुलिश हैं। वे टीसीएस और इंफोसिस दोनों शेयरों पर पर अपनी बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने टीसीएस का टारगेट प्राइस ₹4,240 और इंफोसिस का टारगेट प्राइस ₹2,000 रखा है। बता दें कि आज बीएसई पर टीसीएस के शेयर 3111.65 रुपये पर हैं। इसका 52 वीक लो शेयर प्राइस 3,023.35 रुपये है। वहीं, इंफोसिस के शेयर 1414.20 रुपये पर हैं। इसका 52 वीक लो प्राइस 1,367.20 रुपये है। यानी अभी दांव लगाने से टीसीएस से 36.26% और इंफोसिस से 41.42 पर्सेंट का मुनाफा हो सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में लिखा है, “TCS अपने लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल मार्जिन बैंड को 26-28% पर बनाए रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के लॉन्ग टर्म काॅस्ट स्टॅक्चर या रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस में कोई बदलाव नहीं है। हाई क्वालिटी रेवेन्यू टीसीएस में मार्जिन लचीलापन का समर्थन कर रहा है। इस बीच, वित्त वर्ष 2022 में मार्जिन दबाव के बावजूद इंफोसिस ने मजबूत विकास के दम पर 23% का मार्जिन दिया। ब्रोकरेज के अनुसार, एट्रिशन मॉडरेटिंग के साथ, मूल्य निर्धारण में सुधार, उप-ठेकेदारों पर कम निर्भरता, उच्च फ्रेशर एडीशन और मजबूत ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ, दोनों कंपनियों को मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। वहीं, बढ़ती मांग के साथ टीसीएस और इंफोसिस दोनों ने वित्त वर्ष 22 में रिकॉर्ड संख्या में टैलेंट को काम पर रखा है।