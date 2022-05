टाटा स्टील का मुनाफा 47% बढ़ा, हर शेयर पर 51 रुपये का डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी

टाटा स्टील (Tata Steel) को 31 मार्च 2022 को खत्म तिमाही में 9,756.20 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले टाटा स्टील का तिमाही मुनाफा 46.83 फीसदी बढ़ा है।

