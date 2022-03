Buyback के दौरान TCS के शेयरों के जरिए टाटा संस 11,200 करोड़ रुपये जुटाए

टाटा संस (Tata Sons) ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के 2.48 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिया। टाटा संस ने बायबैक ऑफर का तहत इन शेयरों को बेचा है। टाटा संस ने इसके जरिए 11,200 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 31 Mar 2022 03:47 PM

