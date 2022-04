टाटा का ये शेयर मचा रहा है धमाल, निवेशकों ने कमाया तगड़ा मुनाफा

टाटा समूह की कंपनियां शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। जिससे निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। उनमें से एक तेजस नेटवर्क्स के शेयर में BSE में लगातार 5वें सत्र में 5% का अपर सर्किट लग गया।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 05 Apr 2022 03:32 PM

