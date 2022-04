टाटा ग्रुप की इस कंपनी में ₹4,000 करोड़ का होगा ग्लोबल निवेश, ₹300 पर जाएगा शेयर! एक्सपर्ट बुलिश

टाटा ग्रुप के इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्म बुलिश हैं और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी के शेयर अगले महीने तक 300 रुपये तक पहुंच सकते हैं। अभी इस शेयर का लेटेस्ट प्राइस 258 रुपये है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 18 Apr 2022 03:03 PM

