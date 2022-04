Tata पावर को मिली विलय की मंजूरी, कंपनी के शेयर की बढ़ गई खरीदारी

19 अक्टूबर 2021 को टाटा पावर का शेयर भाव 269.70 रुपए के स्तर तक गया था, जो 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। इस लिहाज से अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 78,413 करोड़ रुपए है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 01 Apr 2022 04:49 PM

