₹530 पर जाएगा टाटा का यह स्टॉक, अभी दांव लगाने पर होगा मुनाफा, एक्सपर्ट ने कहा- खरीद लो

अगर आप टाटा कंपनी (Tata group) के किसी स्टॉक में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों पर एक्सपर्ट बुलिश हैं और खरीदने की सलाह दे रहे।

