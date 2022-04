टाटा हाउसिंग ने 36 घंटों के अंदर बेच दिए 130 करोड़ रुपये के 157 प्लाॅट्स

टाटा हाउसिंग ने हाल ही में बेंगलुरु में एक परियोजना स्वरम शुरू की है। परियोजना की शुरुआत के 36 घंटों के भीतर सभी प्लॉट बिक गए। उन्होंने कहा कि हमने सभी प्लाॅट्स 130 करोड़ रुपये में बेचे।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Tue, 05 Apr 2022 02:01 PM

