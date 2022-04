176% का मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद अब ₹316 पर जाएगा टाटा ग्रुप का यह शेयर, एक्सपर्ट ने कहा - खरीद लो

टाटा ग्रुप का यह शेयर अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 175% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि इस साल 2022 में यह अब तक 28% से अधिक ऊपर है। एक्सपर्ट के मुताबिक, इस शेयर के भाव अभी और बढ़ेंगे..

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 06 Apr 2022 01:56 PM

