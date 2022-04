टाटा ग्रुप की कंपनी इस कंपनी के शेयरों की ऊंची उड़ान, एक लाख रुपये को बना दिया 61 लाख

1 साल पहले जिसने भी TTML में 1 लाख रुपये लगाए होंगे, उसका एक लाख अब 13 लाख 7000 रुपये हो गया होगा। क्योंकि, एक साल पहले इसकी कीमत 10.45 रुपये थी। जबकि 3 साल में इस कंपनी ने पैसा 62 गुना कर दिया है।

दृगराज मद्धेशिया,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Mon, 04 Apr 2022 02:02 PM

इस खबर को सुनें