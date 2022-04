टाटा की यह कंपनी कर रही बड़ी तैयारी, मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस को लगेगा जोर का झटका!

टाटा ग्रुप (Tata group) ई-कॉमर्स सेक्टर में रिलायंस, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। टाटा ग्रुप ने 7 अप्रैल को ही अपना सुपर ऐप भी लॉन्च कर दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 05:38 PM

