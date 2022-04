टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने ₹1 लाख के निवेश को बना दिया 4 करोड़ रुपये, दिया 44,000% का छप्परफाड़ रिटर्न

आज हम आपको टाटा (TATA) की एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने निवेशकों को करोड़पति बनाने का काम किया है। इस शेयर ने अपने निवेशकों को 43,971.25 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 04:07 PM

इस खबर को सुनें