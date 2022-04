हिंदी न्यूज़ बिजनेस टाटा ग्रुप के इस शेयर की बड़ी उछाल, 1 लाख के बन गए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 13 साल में कंपनी के शेयरों में करीब 208 गुना उछाल आया है। कंपनी के शेयर हाल में अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे हैं।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Fri, 01 Apr 2022 10:46 AM

