टाटा ग्रुप का यह शेयर बना रॉकेट, शानदार तिमाही नतीजों के बाद शेयरों को खरीदने की मची होड़

मार्च तिमाही में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में टाटा केमिकल्स के शेयरों (Tata chemicals stock) में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई। कंपनी के शेयरों में 9.66% की तेजी है।

