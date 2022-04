टाटा की ज्वेलरी कंपनी विस्तार की राह पर, देशभर में 45-50 स्टोर स्थापित करेगी

टाटा समूह के प्रसिद्ध आभूषण ब्रांड तनिष्क ने चालू वित्तवर्ष के दौरान लगभग 45-50 नए स्टोर स्थापित करने की योजना तैयार की है जिसमें तमिलनाडु में खोले जाने वाले सात स्टोर भी शामिल हैं।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 01 Apr 2022 07:10 PM

