बाजार में जल्द आएगी TATA की Altroz कार, कंपनी ने लॉन्च किया टीजर

टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज (TATA Altroz) का टीजर कंपनी ने लॉन्च कर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत 5.50 लाख रुपये से 8.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा, फॉक्सवेगन पोलो, होंडा जैज़ और हुंडई एलीट i20 जैसी गाड़ियों से होगा।

जिनेवा मोटर शो में किया गया था शोकेस

cardekho.com के मुताबिक टाटा अल्ट्रोज को इस साल जिनेवा मोटर शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था। कैमरे में कैद हुई कार उसी कलर में देखी गई है जिस कलर में कंपनी ने इसे जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। टाटा अल्ट्रोज के साइड और पीछे वाले हिस्से का डिजाइन अपने कॉन्सेप्ट जैसा है। इस में कॉन्सेप्ट कार की तरह साइड में ब्लैक एलिमेंट और पीछे की तरफ कॉन्सेप्ट मॉडल जैसे टेललैंप दिए गया है। कार के अलॉय व्हील का डिजाइन अलग है। कंपनी ने ट्विटर पर इसका वीडियो पोस्ट किया है।

Altroz is all ready to set the streets ablaze with enhanced capabilities and exceptional handling for taking on the roads that test your limits. Get ready to be stunned by the Altroz. Coming soon! #UrbanCarRedefined



