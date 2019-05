तमिलनाडु के इंजीनियर ने बनाया ‘पानी’ से चलने वाला इंजन, जापान में होगा लॉन्च 

तमिलनाडु के एक मैकेनिकल इंजीनीयर एस कुमारस्वामी ने 10 साल की मेहनत से एक ऐसे इंजन को बनाया है जो पानी से चलेगा। कोयंबटूर के एस कुमारस्वामी ने डिस्टिल्ड पानी से चलने वाला इंजन बनाया है। ये एक इको फ्रेंडली इंजन है क्योंकी यह इंजन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये इंजन भारत में लॉन्च होने की जगह जापान में लॉन्च होगा।

तमिलनाडु के एस कुमारस्वामी ने दावा किया है कि पानी से चलने वाले इंजन को बनाने में उन्हें 10 साल का समय लगा। ये डिस्टिल्ड पानी से चलने वाला अपनी तरह का पहला इंजन है। यह इंजन पेट्रोल या डीजल की जहग हाइड्रोजन क इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है।

उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि ये इंजन भारत में लॉन्च हो लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सकरात्मक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने जापान सरकार को संपर्क किया। जापान सरकार ने उन्हें मौका दिया कि वह यह इंजन जापान में लॉन्च कर सके।



Tamil Nadu: S Kumarasamy, a Coimbatore based mechanical engineer claims to have invented an engine that can run on distilled water. He says,"It took me 10 years to develop this engine, it's the first of its kind in world. It uses hydrogen as fuel source & releases oxygen." (10.5) pic.twitter.com/BGqJi1po0C