सरकार के इस फैसले के बाद नए वित्त वर्ष पर ₹250 में खुलवाएं बेटी के नाम यह खाता, होगा 15 लाख का फायदा

अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है आपको अगली तिमाही तक ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में नए वित्त वर्ष पर आप अपनी बेटी के नाम पर निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 02 Apr 2022 11:31 AM

