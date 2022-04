70% तक चढ़ गए शुगर कंपनियों के शेयर, एक्सपर्ट बोले- यह है वजह

पिछले 1 महीने में शुगर स्टॉक्स में 70 फीसदी तक का उछाल आया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और केंद्र की एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की वजह से शुगर स्टॉक्स में उछाल आ रहा है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Wed, 06 Apr 2022 04:57 PM

इस खबर को सुनें