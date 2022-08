इस IT स्टॉक ने दो दिन में लगाई 45% की छलांग, जान लें इस तेजी की असली वजह 

IT कंपनी Subex Ltd के शेयरों लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। BSE में कंपनी का स्टाॅक गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 18% की तेजी के साथ 39 रुपये के लेवल तक चढ़ गया। जियो प्लेटफाॅर्म से पार्टनरशिप के ऐलान के बाद से ही कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ लाॅक हो गए थे। बता दें, बीते दो दिन में अबतक Subex LTD के शेयरों में 45% की उछाल देखने को मिली है।

मंगलवार को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 5G प्रोडक्ट के लिए जियो प्लेटफाॅर्म और Subex के बीच अहम साझेदारी हुई है। डील के मुताबिक, Jio प्लेटफॉर्म्स क्लोज्ड लूप नेटवर्क ऑटोमेशन, प्रोडक्ट प्रदर्शन और ग्राहक अनुभव एनालिटिक्स को सक्षम करने के लिए Subex के HyperSense के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर टेलीकॉम को अपने क्लाउड नेटिव 5G कोर की पेशकश करेगा। इसी डील की खबर बाहर आने के बाद से ही कंपनी के शेयरों लगातार तेजी देखने को मिल रही है।

Subex लिमिटेड एक बेंगलुरू बेस्ड कंपनी है। यह आईटी कंपनी सर्विस प्रवाइडर को टेलीकाॅम एनालिटिक्स साॅल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सेवाएं अपने ग्राहकों को देती है। कंपनी के प्रदर्शन की बात करें इस साल अबतक इस कंपनी के शेयरों में 26% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयर 31% नीचे लुढ़क गया है।

