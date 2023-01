₹44 तक जाएगा यह शेयर, एक्सपर्ट ने कहा- खरीद लो...होगा मुनाफा, शेयर प्राइस कर रहा एक्ट्रैक्ट 

ऐप पर पढ़ें

Yes Bank Share: यस बैंक के शेयरों (Yes Bank) ने हाल ही में 13 दिसंबर 2022 को ₹24.75 के 52- वीक के हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इस शिखर पर चढ़ने के बाद यस बैंक के शेयर (Yes bank share price) की कीमत दलाल स्ट्रीट पर एक आइडियल 'सेल ऑन राइज' स्टॉक बनी हुई है। यस बैंक के शेयर की कीमत ने खरीदारी को आकर्षित किया है। कंपनी के शेयर 1.1% की तेजी के साथ 20.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

52-सप्ताह के वीक हाई से 20 पर्सेंट नीचे

पिछले तीन सत्रों में यस बैंक के शेयर की कीमत में तेजी से बिकवाली हुई और गुरुवार को यह ₹19.65 के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जो लगभग एक महीने में अपने 52-सप्ताह के वीक हाई से 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट को दिखाता है। शेयर बाजार के एनालिस्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक स्टॉक सीमित रहने की उम्मीद है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि जैसे प्रमुख बैंकों के लिए तीन साल का लॉक-इन इस मार्च को समाप्त हो रहा है। इसलिए, बाजार इन प्राइवेट लेंडर्स द्वारा लाभ बुकिंग के बारे में चर्चा कर रहा है क्योंकि यस बैंक के शेयर की कीमत पिछले तीन वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है और लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद, ये बैंक मार्च 2023 में लाभ बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं।

₹44 तक जा सकता है शेयर

ब्रोकरेज ने कहा कि यस बैंक का मैनेजमेंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कंट्रोल में आने के बाद से अच्छा चल रहा है। इसके अलावा बैड लोन से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय यस बैंक समेत स्ट्रेस्ड बैंकों की मदद करने जा रहा है। मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में यह शेयर ₹36 और ₹44 तक जा सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ₹17 है।

दिसंबर 2022 में 52-वीक के नए उच्च स्तर पर चढ़ने के बाद यस बैंक के शेयरों में गिरावट क्यों आ रही है, इस पर जीसीएल सिक्योरिटीज के सीईओ रवि सिंघल ने कहा, "52-सप्ताह के नए हाई पर चढ़ने के बाद यस बैंक के शेयरों में गिरावट आ रही है क्योंकि रिटेल निवेशक शेयर को बनाए रख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि का लॉक-इन इस मार्च को समाप्त हो रहा है और पिछले तीन वर्षों में, यस बैंक के शेयर की कीमत लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसलिए, रिटेल निवेशक लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद इसमें आंशिक लाभ बुकिंग की उम्मीद कर रहे हैं।"