₹480 पर जाएगा टाटा ग्रुप का यह शेयर, ₹90 पर पहुंचेगा जोमैटो स्टॉक, इन तीन शेयरों में दांव लगाने से होगा मुनाफा

Stock to buy: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप टाटा मोटर्स (Tata motors), जोमैटो (Zomato) और आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल (Aditya Birla Fashion and Retail Ltd) जैसी कंपनियों पर दांव लगा सकते हैं। दरअसल, इन कंपनियों के शेयरों पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA बुलिश हैं और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ब्रोकरेज का कंज्यूमर्स रिलेटेड सेक्टर के इन तीन भारतीय शेयरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। हांगकांग मुख्यालय वाली फर्म जोमैटो, टाटा मोटर्स और आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल जैसी कंपनियों पर बाय रेटिंग दी है। आइए जानते हैं इन तीनों शेयरों के लिए ब्रोकरेज की क्या राय है?

480 रुपये पर जाएगा टाटा मोटर्स

ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स को 'अंडरपरफॉर्म' से 'आउटपरफॉर्म' में अपग्रेड किया है। टाटा मोटर्स पर CLSA ने 480 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ एक आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म का मानना ​​है कि उच्च मांग और कम प्रोत्साहन पर मूल्य निर्धारण मजबूत रहेगा। टाटा मोटर्स के शेयर अभी 417.25 रुपये पर है। यानी अभी दांव लगाने से निवेशकों को 15.04% का रिटर्न मिल सकता है।

90 रुपये पर जाएगा जोमैटो का शेयर

सीएलएसए ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से उम्मीद से बेहतर परिणामों और बेहतर परिचालन प्रदर्शन के बाद काउंटर पर 90 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ जोमैटो पर अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखा है। Zomato ने सोमवार को अपनी कमाई की घोषणा की और अधिकांश ब्रोकरेज फर्म काउंटर पर मजबूत टारगेट कीमतों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं, जो काउंटर में मजबूत उछाल का संकेत दे रहे हैं। जोमैटो का मौजूदा शेयर प्राइस 61.60 रुपये है। अभी दांव लगाने से 46.1% का फायदा हो सकता है।

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल के शेयर पर बाय रेटिंग

इसके अलावा, सीएलएसए ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल को मार्च 2022 तिमाही में मजबूत टॉपलाइन गति के बाद 355 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म वर्ष 2022-24 के लिए 28 प्रतिशत की EBITDA CAGR की उम्मीद कर रही है। यह विस्तार योजनाओं में सहायता के लिए जीआईसी से 2,200 करोड़ रुपये के प्राथमिक निवेश पर भी सकारात्मक है। इसका लेटेस्ट शेयर प्राइस 256.45 रुपये है। यह 38.43% का रिटर्न दे सकता है।