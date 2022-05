Stock Market Today: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट! सेंसेक्स 594 अंक लुढ़कर कर 56,465 पर खुला 

बीएसएई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 594.89 अंक यानी 1.04% लुढ़कर कर 56,465.98 पर खुला। वहीं, एनएसई का निफ्टी (NSE nifty) 142.50 अंक यानी 0.83% की गिरावट के साथ 17,102.55 पर ओपन हुआ।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 09:26 AM

