मजबूत शुरुआत के बाद लड़खड़ाया शेयर बाजार, सेंसेक्स 60786 के स्तर पर खुला

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 104 अंकों के नुकसान के साथ 60506 के स्तर पर आ गया। वहीं, निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 18034 पर था। निफ्टी टॉप गेनर में आज आयशर मोटर्स, अडानी पोर्ट्स थे।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Tue, 05 Apr 2022 09:27 AM

