Home Loan, ऑटो लोन पर देना होगा अधिक ब्याज? SBI ने MCLR को बढ़ाया

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने MCLR को 10 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 15 अप्रैल 2022 से प्रभावी रहेंगी।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 18 Apr 2022 11:03 AM

