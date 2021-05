स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को किया अलर्ट, आज 2 बजे तक नहीं काम करेगी यह सर्विस 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए कहा कि आज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस 2 बजे तक प्रभावित रहेगी। आज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहेगी। रिजर्व बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी थी। RTGS की सुविधा सामान्य रूप से बहाल रहेगी।

बैंक ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। जिसके कारण यह सर्विस बाधित रहेगी। आज दोपहर 2 बजे तक YONO और YONO LITE की सुविधा भी उपलब्ध नहीं रहेगी।'

Important Notice for our customers w.r.t. NEFT technical upgradation by RBI#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/I7esEsChVT