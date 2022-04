जनवरी-मार्च में स्टार्टअप कंपनियों ने 10 अरब डॉलर जुटाए, 14 ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया

एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों के समूह में जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 14 स्टार्टअप कंपनियां शामिल होने में सफल रहीं। देश में मौजूद यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 84 हो गई।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 10 Apr 2022 07:43 PM

