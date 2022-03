हिंदी न्यूज़ बिजनेस 830 रुपये तक जाएगा यह शेयर, राकेश झुनझुनवाला का इस शेयर पर बड़ा दांव

830 रुपये तक जाएगा यह शेयर, राकेश झुनझुनवाला का इस शेयर पर बड़ा दांव

स्टार हेल्थ के शेयर अभी 702 रुपये के करीब ट्रेड कर रहे हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA ने स्टॉक के लिए 830 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी में झुनझुनवाला फैमिली की 17.51% हिस्सेदारी है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Thu, 31 Mar 2022 10:27 AM

इस खबर को सुनें