श्रीलंका में आर्थिक संकट का असर, हफ्ते भर स्टॉक एक्सचेंज में ठप रहेगा कारोबार

कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक हफ्ते तक बंद रहेगा। आर्थिक संकट गहराने से देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 16 Apr 2022 06:03 PM

