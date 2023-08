कंपनी को मिला ₹600 करोड़ का काम, कीमत ₹100 से कम, 1 साल में पैसा डबल

ऐप पर पढ़ें

Stock Market: शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी की कई वजहें होती है। उनमें से एक कंपनी को मिलने वाला काम भी है। इस लिहाज से देखें तो SJVN Ltd के निवेशकों के लिए फिर अच्छी खबर आई है। SJVN Ltd की सब्सडियरी कंपनी को 610 करोड़ रुपये का काम मिला है। बता दें, SJVN Ltd के शेयरों का भाव 100 रुपये से कम है।

1800 करोड़ रुपये का डिविडेंड, इस कंपनी को होगा बंपर फायदा, निवेशक गदगद

क्या है काम?

SJVN Ltd की सब्सिडियरी कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को ओमकारेश्वर में सोलर पार्क लगाने का काम मिला है। इस काम की कीमत 610 करोड़ रुपये आंकी गई है। SJVN Ltd की सब्सिडियरी कंपनी को 21 महीने के अंदर काम पूरा करना है। बता दें, इससे पहले SJVN Ltd को 7000 करोड़ रुपये का काम पंजाब सरकार की तरफ से मिल चुका है।

गदर मचा रहा है ये टाटा का स्टॉक, निवेशकों ने की तूफानी कमाई

1 साल में पैसा डबल

सोमवार को कंपनी के शेयर 3.40 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 57.54 रुपये के लेवल पर पहुंचकर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने पहले SJVN Ltd का स्टॉक खरीदकर होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 75 प्रतिशत से अधिक का फायदा हो चुका है। बता दें, बीते एक साल के दौरान SJVN Ltd के शेयरों की कीमतों में 101 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।