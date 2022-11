इस सरकारी बैंक के कस्टमर्स की चांदी, बैंक ने लॉन्च की 5 स्पेशल FD स्कीम्स

ऐप पर पढ़ें

पब्लिक सेक्टर के बड़े लेंडर पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) ने 5 यूनीक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम्स लॉन्च की हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पीएसबी स्पेशल रेट ऑफ स्पेशल डेज ( PSB Special Rate for Special Days SRSD-1051), पीएसबी द पावर ऑफ 400 डेज (PSB The Power of 400 Days), पीएसबी इनवेस्टमेंट प्लस- 501 डेज (PSB Investment Plus-501 Days), पीएसबी फैबुलस 300 डेज (PSB Fabulous 300 Days) और पीएसबी फैबुलस प्लस 601 डेज (PSB Fabulous Plus 601 Days) नाम से लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 5 अलग-अलग एफडी स्कीम लॉन्च की हैं। आइए हम इन अलग-अलग एफडी स्कीम के फायदे के बारे में जानते हैं।

PSB Special Rate for Special Days (SRSD-1051)

इस स्पेशल एफडी स्कीम की समयावधि 1051 दिन की है। आप इस स्पेशल एफडी स्कीम में 23 जून 2023 तक पैसे जमा कर सकते हैं। इस स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के निवेशकों को एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट से 25 बेसिस प्वाइंट ज्यादा का ब्याज मिलेगा। इस स्पेशल एफडी स्कीम की शुरुआत आप मिनिमम 25000 रुपये और मैक्सिमम 1,50,00,000 रुपये के निवेश से कर सकते हैं।

PSB The Power of 400 Days

400 दिनों की इस स्पेशल एफडी स्कीम में आप 31 दिसंबर 2022 तक अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत पंजाब एंड सिंध बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 5.80 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को एडिशनल इंटरेस्ट रेट देगा। इस स्पेशल एफडी स्कीम की शुरुआत आप मिनिमम 25000 रुपये और मैक्सिमम 1,50,00,000 रुपये के निवेश से कर सकते हैं।

PSB Investment Plus-501 Days

यह स्पेशल एफडी स्कीम 501 दिन की है, जिसमें आप 1 दिसंबर तक अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 6.10 पर्सेंट और अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को एडिशनल इंटरेस्ट रेट देगा। इस स्पेशल एफडी स्कीम को ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये की जरूरत होगी। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 1.9 करोड़ रुपये लगा सकते हैं।

PSB Fabulous 300 Days

300 दिन की इस स्पेशल एफडी स्कीम में आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 5.25 पर्सेंट, सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 5.75 पर्सेंट और अपने सुपर सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 6.10 पर्सेंट का ब्याज देगा। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार बैंक 80 साल से अधिक के अपने सुपर सीनियर सिटीजन और एक्स स्टाफ को एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट से 35 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज देगा।

PSB Fabulous Plus 601 Days

यह स्पेशल एफडी स्कीम 601 दिन की है। इस स्पेशल एफडी स्कीम में पूंजी निवेश करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। पंजाब एंड सिंध बैंक इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत अपने सामान्य नागरिकों को 7 पर्सेंट, अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट और अपने सुपर सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.85 पर्सेंट का ब्याज देगा।