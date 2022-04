हिंदी न्यूज़ बिजनेस 30 रुपये से 24,000 के पार पहुंचा यह शेयर, 1 लाख के बन गए 8 करोड़ रुपये

श्री सीमेंट के शेयरों ने पिछले कुछ साल में इनवेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 81,209 पर्सेंट रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 30 रुपये के स्तर से अब 24,000 रु का लेवल पार कर गए हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Mon, 04 Apr 2022 11:20 AM

