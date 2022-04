भारत के स्प्रिंग एनर्जी ग्रुप का अधिग्रहण करेगी यह कंपनी, 11,800 करोड़ रुपये का डील 

अमेरिकी एनर्जी कंपनी शेल पीएलसी (शेल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी यूनिट शेल ओवरसीज इंवेस्टमेंट 11,800 करोड़ रुपये में सोलएनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड के 100% अधिग्रहण करेगी।

