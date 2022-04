एक खबर के बाद बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयर भरने लगे उड़ान

रुचि सोया के बोर्ड ने कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड या कोई अन्य नाम करने का भी फैसला किया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो रुचि सोया ने अपने निवेशकों को 13879 फीसद का रिटर्न दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Mon, 11 Apr 2022 12:52 PM

