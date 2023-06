शराब बेचने वाली 2 कंपनियों के शेयर सातवें आसमान पर, निवेशक मालामाल

ऐप पर पढ़ें

Multibagger Stock: आज हम ऐसी 2 कंपनियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान ताबड़तोड़ रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। ये 2 कंपनियां शराब का कारोबार करती हैं। हम बात कर रहे हैं Som Distilleries And Breweries Ltd और Tilaknagar Industries Ltd की। बीते एक साल के दौरान इन्होंने पोजीशनल निवेशकों को मालामाल बना दिया है।

रेलवे का यह स्टॉक गदर काट रहा है, 1 साल में 3 गुना पैसा

1- Tilaknagar Industries Ltd शेयर प्राइस

कंपनी शराब का उत्पादन करने के साथ-साथ इन्हें बेचती भी है। प्रोडक्ट की बात करें तो व्हिस्की, जिन, वोडका आदि शामिल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मदिरा रम, कोरियर नेपोलियन ब्रांडी आदि नाम से बेचती है। Tilaknagar Industries Ltd के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। यहां तक की कंपनी के शेयरों की कीमतों का भाव पिछले 6 महीने के दौरान 40 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। बता दें, बीते एक महीने के दौरान यह स्टॉक मुनाफावसूली का शिकार हो गया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

रक्षा मंत्रालय ने कंपनी को दिया करोड़ों रुपये का काम, शेयर के लिए टूट पड़े निवेशक

2- Som Distilleries & Breweries Limited शेयर प्राइस

यह कंपनी रम, वोडका और व्हिस्की जैसे प्रोडक्ट को बेचती है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर का भाव 2.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 246 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। बीते एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 300 प्रतिशत के करीब उछाल देखने को मिली है। 6 महीने पहले भी जिस किसी निवेशक ने Som Distilleries & Breweries Limited के शेयर खरीदे होंगे उनका पैसा लगभग दोगुना हो गया होगा।