₹5.45 के इस शेयर ने दिया 1410 फीसद का रिटर्न, नए साल में बंपर कमाई की उम्मीद

Stock for New Year 2023: नया साल 2023 में आप अगर आप अपने पोर्टफोलियो में दमदार कमाई कराने वाले स्‍टॉक्‍स को शामिल करना चाहते हैं तो कंस्‍ट्रक्‍शन सेक्‍टर की कंपनी NCC लिमिटेड (NCC Ltd) के स्‍टॉक्‍स पर दांव लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस स्‍टॉक में आप अगले एक साल से ज्‍यादा के नजरिए से इस शेयर में निवेश कर सकते हैं और आपको इस अवधि में मौजूदा भाव से करीब 52 फीसद का रिटर्न मिल सकता है।

मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक एनसीसी का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो यह स्टॉक 105 रुपये से करीब 50 रुपये पर आया था। इसके बाद से इस स्‍टॉक में दोबारा से तेजी आई है। 90 से 80 रुपये के बीच इसे एकुमलेट करने की सलाह है। इसमें स्‍टॉप लॉस 72 रुपये रखना है। अगले एक साल में यह शेयर 125 तक जा सकता है।

प्राइस हिस्ट्री

27 दिसंबर 2022 को NCC शेयर का भाव 82.30 रुपये पर बंद हुआ था। यानी मौजूदा भाव से आगे स्‍टॉक में करीब 52 फीसद की तेजी देखने को मिल सकती है। 17 अक्टूबर 2003 को एनसीसी के शेयर 5.45 रुपये पर मिल रहे थे। तब से अब तक यह 1410 फीसद का रिटर्न दे चुका है। वहीं, एक साल में इस शेयर में 18 फीसद से ज्‍यादा की तेजी देखने को मिली है, जबकि पिछले 6 महीने में स्‍टॉक में 50 फीसद से ज्‍यादा का रिटर्न मिल चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)