Share Market Live:नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन शेयर बाजार कमजोर शुरुआत के बाद मजबूत, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर

नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। हालांकि बाद में इसमें मजबूती आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 37 अंकों की गिरावट के साथ खुला।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 01 Apr 2022 09:31 AM

