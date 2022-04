निवेश का नया मौका, ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी का आ रहा IPO

Senco Gold का आईपीओ के पहले 65 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयर आवंटित करने की योजना है। आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 240 करोड़ का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने में लगेगा।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 15 Apr 2022 08:30 PM

