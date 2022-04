SEBI ने BSE पर 3 करोड़ और NSE पर 2 करोड़ का लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला 

हिंदी न्यूज़ बिजनेस SEBI ने BSE पर 3 करोड़ और NSE पर 2 करोड़ का लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला

बीएसई पर तीन करोड़ रुपये और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।यह मामला केएसबीएल द्वारा 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग से संबंधित है।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Wed, 13 Apr 2022 04:56 PM

